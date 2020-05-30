تغريدة لترامب تكشف ان من يقف وراء المظاهرات منظمة سريه تدعى (انتيفا)

وطنا اليوم - التقطت وطنا اليوم من خلال احد تغريدات ترامب حول منظمة تدعى ( انتيفا) إشارات بأن الإدارة الأمريكية يبدو أنها تتهم هذه المنظمة باشعال الشارع ضد ترامب، حيق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إن الولايات المتحدة ستصنف مجموعة “أنتيفا” اليسارية منظمة إرهابية.

جاءت هذه الخطوة وسط احتجاجات عنيفة تعم البلاد، رفضا لقتل الشرطة مواطنا من أصل إفريقي.

وكتب ترامب في تغريدة عبر تويتر إن “الولايات المتحدة ستصنف أنتيفا منظمة إرهابية”، دون أن يضيف المزيد من التفاصيل.

و”أنتيفا” هي منظمة يسارية متطرفة، تعلن مناهضتها لـ”الأفكار الفاشية والنازية واليمين المتطرف”، وتورطت في أعمال عنف في فترات مختلفة، وفق موقع “الحرة” المحلي.

وذكر الموقع أن “ناشطي المنظمة يرتدون عادة أقنعة وملابس سوداء، ويتحركون في جماعات خلال الاحتجاجات، ويقومون بتعطيل ومحاولة مواجهة التظاهرات اليمينية”.

ويتركز نشاط المنظمة في الساحل الغربي للولايات المتحدة، وينتمي أعضاؤها إلى تيارات سياسية مختلفة مثل الاشتراكية والشيوعية والليبرالية والديمقراطية الاجتماعية.

وفي بعض تظاهراتهم، حمل ناشطو المنظمة- حسب الحرة- رذاذ الفلفل وسكاكين وحجارة وسلاسل

وهي حركة محتجين متطرفة يسارية مسلحة مناهضة للفاشية تبرز أثناء الصراعات السياسية سواء في الإنترنت أو في الأماكن العامة، ويقومون باستخدام وسائل عنف كثيرة سواء تدمير الممتلكات والضرب والتحرش بمعارضيهم من الذين يصفونهم بالعنصريين والفاشيين أو يمينيين متطرفين. هؤلاء المحتجين أيضاً معارضون للرأسمالية ويعتنق أغلبهم الأفكار الشيوعية والاشتراكية واللاسلطوية مع بعض الأفكار الليبرالية. ويتميزون بلبس اللون الأسود وبإخفاء وجوههم كملثمين. إزداد نفوذهم واحتجاجاتهم بعد إعلان دونالد ترامب ترشحه للرئاسة الأمريكية وثم فوزه بمنصب الرئاسة، إقترح دونالد ترامب مؤخراً تصنيفهم كجماعة إرهابية