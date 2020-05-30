|
تنبيه هام للمقيمين الراغبين في العودة إلى الإمارات
وطنا اليوم-عمان:دعت الإمارت المقيمين الراغبين في العودة اليها عدم حجز او شراء تذاكر السفر، او السفر قبل الحصول على الموافقة على طلب الحصول على تصريح دخول على الدولة.
كا دعت هيئة الأفراد الذين يحملون إقامات سارية ويرغبون في العودة إلى الإمارات للتسجيل في خدمة " تصريح دخول المقيمين" على موقعها (Smartservice.ica.gov.ae )، حيث خصصت الهيئة هذه الخدمة للمقيمين المتواجدين خارج الدولة و ممن لديهم إقامات سارية وتتيح لهم إمكانية اصدار تصاريح لدخول دولة الامارات و تسهيل عودتهم بأمان وسلامة في الحالات الطارئة و تعتمد الموافقة على الطلبات على الأوضاع الراهنة.
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|