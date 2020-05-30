تنبيه هام للمقيمين الراغبين في العودة إلى الإمارات

وطنا اليوم-عمان:دعت الإمارت المقيمين الراغبين في العودة اليها عدم حجز او شراء تذاكر السفر، او السفر قبل الحصول على الموافقة على طلب الحصول على تصريح دخول على الدولة.

وأوضحت ان مراجعة الطلب قد يتطلب بعض الوقت، وبعد حصول المتقدم على الموافقة، يمكنه حجز تذاكر السفر وفقًا لتاريخ سفر الفعلي، حيث تعتبر التواريخ المدخلة في الطلب تواريخ افتراضية.

كا دعت هيئة الأفراد الذين يحملون إقامات سارية ويرغبون في العودة إلى الإمارات للتسجيل في خدمة " تصريح دخول المقيمين" على موقعها (Smartservice.ica.gov.ae )، حيث خصصت الهيئة هذه الخدمة للمقيمين المتواجدين خارج الدولة و ممن لديهم إقامات سارية وتتيح لهم إمكانية اصدار تصاريح لدخول دولة الامارات و تسهيل عودتهم بأمان وسلامة في الحالات الطارئة و تعتمد الموافقة على الطلبات على الأوضاع الراهنة.

وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، في وقت سابق، إمكانية عودة المقيمين في الإمارات المتواجدين حاليا بالخارج، والذين يحملون إقامات سارية، اعتبارا من الأول من يونيو.

وذكرت الهيئة على موقعها أن الوثائق والمستندات المطلوبة، للحصول على تصريح الدخول هي صورة من الاقامة (إجباري)، وصورة من جواز السفر (إجباري).

وحددت ثلاثة متطلبات، يجب توافرها هي أن تكون الإقامة فعالة، ان يكون المقيم متواجد خارج الدولة اثناء تقديم الطلب، اثبات سبب الزيارة خارج الدولة.