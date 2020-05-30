الرئيسية | عربي و دولي 4 دول خليجية تشهد أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة الصحة العمانية، الأحد، عن تسجيل 1014 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في قفزة كبيرة مقارنة مع 603 إصابات في اليوم السابق.

و أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الأحد، تسجيل 495 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما اكدت الفحوص الطبية تماثل 847 حالة جديدة للشفاء.

وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني، إن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 6673 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 18 وفاة .

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد, تسجيل 1877حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد ليرتفع إجمالي الإصابات الى 85 الفا و 261 حالة من بينها 22 الفا و 316 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية و 453 حالة في وضع حرج.

ونقلت وكالة الانباء السعودية عن وزارة الصحة أن عدد الوفيات بلغ 503 حالات، بإضافة 23حالة جديدة, كما تم تسجيل 3559 حالة شفاء جديدة من الفيروس ليصل اجمالي عدد المتعافين الى 62 الفا و442 شخصا.

وارتفع إجمالي الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد بدولة الإمارات إلى 34557 حالة من مختلف الجنسيات بعد تسجيل 661 إصابة جديدة، مع إجراء أكثر من 37 ألف فحص جديد.

ورصدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم الأحد، تماثل 386 حالة للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 17932 حالة، مع تسجيل حالتي وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 264 وفاة.

وطبقت الإمارات ثاني مراحل فتح الاقتصاد الذي شمل زيادة وقت السماح بالتنقل من الساعة 6 صباحا حتى 10 ليلاً

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