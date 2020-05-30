الرئيسية | عربي و دولي الصين ترد بثلاث كلمات على انتقادات أمريكا: لا أستطيع التنفس

وطنا اليوم-عمان:“لا أستطيع التنفس”، بهذه الكلمات الثلاث ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينغ على انتقادات نظيرتها الأميركية مورغان أورتاغوس بشأن حقوق الإنسان في هونغ كونغ وقمع المتظاهرين.

“لا أستطيع التنفس”، كانت آخر كلمات المواطن الأميركي الأسود جورج فلويد، الذي أثار موته احتجاجات كبرى في أنحاء الولايات المتحدة، بعدما ظهر في فيديو وهو يجاهد لالتقاط أنفاسه بينما يضغط ضابط شرطة أبيض بركبته فوق عنقه.

وتعليقا على سياسات الصين في هونغ كونغ والاحتجاجات هناك، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس، عبر حسابها على تويتر، إن “هذه لحظة محورية للعالم. يجب على الأشخاص المحبين للحرية في جميع أنحاء العالم الوقوف مع سيادة القانون ومساءلة الحزب الشيوعي الصيني، الذي خالف وعوده بشكل صارخ لشعب هونغ كونغ”، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن.

وعلقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينغ على تغريدة نظيرتها بالكلمات الثلاث التي قالها جورج فلويد قبل موته، دون أن تضيف أي شيء آخر.

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