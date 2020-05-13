الرئيسية | عربي و دولي قتيلان ومصاب بمشاجرة مسلحة جنوبي نابلس

وطنا اليوم-عمان:اعلنت الشرطة الفلسطينية مقتل مواطنين اثنين واصابة اخر باصابات وصفت بالخطيرة باطلاق نار خلال شجار وقع في بلدة حوارة جنوبي نابلس.

وقالت مصادر امنية فلسطينية في حوارة لـمعا ان اثنين شقيقين قتلوا واثنين اخرين اصيبوا بجروح نتيجة الشجار الذي وقع صباح اليوم، بعد اقدام اشخاص على اضرام النار في محل تجاري لاحد المواطنين على مدخل بيتا.

واضافت المصادر انه تم اضرام النار في مركتبين خلال الشجار .

وقد دعا تنظيم حوارة لجان الاصلاح الى المساعدة في حل وتطويق الشجار لاسيما بعد قرار وقف التنسيق الامني بيم الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي ولعدم قدرة الاجهزة الامنية الفلسطينية الى الوصول الى المنطقة .

وقد هرع المئات من المواطنين الى قرية حوارة لتطويق الشجار .

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