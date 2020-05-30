ترامب يعلق على أحداث الشغب.. ويوجه الاتهام لمن يقف وراءها

وطنا اليوم - عاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت إلى التغريد عن أحداث الشغب التي تشهدها بعض المدن الأميركية احتجاجا على مقتل أميركي أسود جراء عنف الشرطة أثناء اعتقاله.

وكتب ترامب "هذه مجموعات منظمة لا علاقة لها بمقتل جورج فلويد، محزن" في إشارة إلى مثيري الشغب الذين أحرقوا ودمروا الممتلكات.

واندلعت احتجاجات في عدد من المدن تحول بعضها إلى أعمال عنف، وأحرق المتظاهرون ونهبوا المباني في مينابوليس، بما في ذلك دائرة شرطة.

وقال ترامب سابقا: "لدينا متظاهرون سلميون وندعم حقوق المتظاهرين السلميين، لا يمكننا السماح لموقف مثل ما حدث في مينابوليس بالهبوط بنا إلى أبعد من هذا".

ووصف ترامب ما يحدث بـ"حالة انعدام القانون والفوضى".

وتوفي فلويد، وهو مواطن أميركي أسود، بعد أن وضع الضابط ديريك تشوفين، كما أظهرت مقاطع فيديو متداولة على شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام، ركبته بقوة على عنق فلويد لمدة سبع دقائق على الأقل