موقع استخبارات عالمي ينشر صور جوية تؤكد المشاركة الروسية في ليبيا

وطنا اليوم - افادت القيادة العسكرية الأمريكية للعمليات في أفريقيا أن روسيا أرسلت 14 طائرة مقاتلة على الأقل إلى ليبيا وأن الطيارين الروس يحلقون بها، ونشرت القيادة صوراً إضافية للأقمار الصناعية لقاعدة الجفرة الجوية في وسط البلاد.

وتقدم هذه الصور، التي تم التقاطها في الأسبوع الماضي، أدلة على أن الكرملين أرسل الطائرات لتعزيز التي تقاتل نيابة عن الجنرال خليفة حفتر ضد الحكومة المعترف بها دولية.

وسلط موقع “ذا درايف” المهتم بالشؤون الدفاعية والعسكرية، الضوء على التدخل الروسي مع تركيز خاص على الأدلة، التي نشرتها القيادة الأمريكية، لتوضح أن الطائرات من نوع “اس يو-24” ومقاتلات “ام اي 29- 29” قد غادرت روسيا على مدار عدة أيام في مايو، وكانت جميعها تحمل علامة سلاح الجو الروسية، وأضافت أنه تم طلاء الطائرات مرة أخرى في قاعدة خميمم في سوريا لتظهر بدون علامات وطنية، وبعد ذلك تم نقلها إلى ليبيا، حيث تم تسليم ما لا يقل عن 14 طائرة روسية غير مميزة إلى قاعدة الجفرة الجوية في ليبيا.