الحكومة الفلسطينية تعلن عودة الحياة لشكلها الطبيعي

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه انه لم يسجل أي اصابات بفيروس (كورونا) خلال ال24 ساعة الماضية مبينا انه تم اجراء 54 الف عينة منذ بداية الأزمة، وتم ظهور نتائج عينات 5400 عامل أخذت مؤخراً جميعها سلبية

وأكد اشتيه في بيان صحفي تابعته (دنيا الوطن) أن عودة المحاكم للعمل بشكل طبيعي سيكون بعد إجازة العيد مع مراعاة شروط السلامة، بالاضافة لعودة الوزارات والهيئات للعمل بشكل رسمي.

وأضاف يسمح بعمل المحال والمنشآت التجارية ومختلف المؤسسان كما سيتم فتح المساجد والكنائس ابتداءً من صلاة الفجر يوم الثلاثاء مع مراعاة الإجراءات الوقائية.

وأوضح انه سيتم رفع كافة الحواجز بين المحافظات، مبينا ان المواصلات العامة ستعمل بشكل طبيعي وفق بروتوكول الصحة العامة.