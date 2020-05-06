الرئيسية | عربي و دولي ترامب يتبرع براتبه لمواجهة كورونا

وطنا اليوم-عمان:كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه تبرع براتبه عن الربع الأول من 2020 لمواجهة كورونا، حيث يقوم بالتخلي عن راتبه السنوي بشكل كامل لصالح الحكومة الأمريكية.

وقال ترامب في تغريدة نشرها في وقت متأخر الأحد: "أنا أتخلى، وقد تخليت عن راتبي السنوي، الذي يبلغ 400 ألف - 450 ألف دولار، لصالح الحكومة الأمريكية، والشيك الأخير تم تخصيصه لوزارة الصحة (الأمريكية) لمواجهة كوفيد-19. شرف عظيم".

وأرفق الرئيس الأمريكي التغريدة برابط عن إعلان المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني أن الرئيس الأمريكي قام بتحويل 100 ألف دولار، راتبه الكامل عن الربع الأول من 2020، لتطوير أدوية لمكافحة الفيروسات التاجية.

وفي وقت سابق تعهد الرئيس الأمريكي بالتخلي عن راتبه الرئاسي السنوي 400 ألف دولار بسبب وضعه، كملياردير، وقال إن سيقوم بالتبرع بالأموال إلى المؤسسات التي يختارها.

ووفقا لأحدث البيانات فقد بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة نحو 1.686 مليون إصابة، توفي منها 99.3 ألف شخص.

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