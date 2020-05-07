رئيس النمسا وزوجته يخرقان قيود إجراءات العزل

وطنا اليوم-عمان:كشفت شرطة فيينا، أن رئيس النمسا ألكسندر فان دير بيلين وزوجته دوريس شميداور، تواجدا على شرفة مطعم، كان من المفترض أن يتم إغلاقه ليلا في خرق لقيود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونقلت صحيفة "كرونين تسايتونغ"، عن مصدر في الشرطة: "شاهدت دورية الشرطة في الساعة 00:20 اثنين من الضيوف جالسين مع المشروبات في الشرفة الأرضية في مطعم Sole، على الرغم من أنه كان يجب إغلاق المنشأة قبل ساعة ونصف الساعة من ذلك، وفقا للقيود. وتبين أن الحديث يدور عن رئيس النمسا وزوجته".

وقال رئيس الجمهورية مبررا تصرفه: "لأول مرة منذ فرض نظام العزل، ذهبت لتناول الطعام مع صديقين وزوجتي. بدأنا نتحدث ونسينا الوقت. يؤسفني ذلك حقا. كان ذلك غلطة كبيرة من جانبي".

كما أكد مدير المطعم آكي نوريديني الحادث: "الرئيس هو زبون معروف لدينا، ويزورنا باستمرار، طلب السمك على العشاء. فعلت كل شيء بشكل صحيح، أغلقنا بعد تقديم المشروبات الأخيرة في تمام الساعة 23:00 بالضبط كما هو محدد في القانون، بعد ذلك سهر الرئيس مع زوجته فقط في الشرفة المغطاة".