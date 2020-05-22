الرئيسية | عربي و دولي عشرات الوفيات وآلاف الإصابات بكورونا في الخليج

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة الصحة الكويتية الأحد، عن تسجيل 838 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، انخفاضا عن 900 حالة في اليوم السابق، لتبلغ الحصيلة 21302.

وحسب آخر بيانات الوزارة، فإن عدد الوفيات الجديدة انخفض أيضا من 10 حالات أمس إلى 8 حالات اليوم، وأصبح إجمالي الوفيات 156.

ووصل مجموع المتعافين إلى 6177 بعد زيادة حالات الشفاء بواقع 370 خلال اليوم الماضي.

وبين مجموع الحالات التي تتلقى العلاج هناك 177 حالة في الرعاية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد، عن تسجيل 11 وفاة و2399 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في انخفاض طفيف مقارنة مع حصيلة أمس.

وحسب بيانات الوزارة، فإن إجمالي الحالات بلغ 390 وفاة و72560 إصابة، بينما ارتفع عدد المتعافين إلى 43520 بشفاء 2284 حالة خلال اليوم الماضي.

وتعود معظم الحالات الجديدة إلى الرياض (742) ومكة المكرمة (611) وجدة (474).

وأعلنت السلطات الصحية القطرية اليوم الأحد، عن تسجيل نحو 1.5 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل انخفاصا مقارنة مع إحصاءات الأيام السابقة.

وأكدت وزارة الصحة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا رصد 1501 إصابة بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال آخر 24 ساعة، مقابل 1732 إصابة السبت و1830 إصابة الجمعة.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في قطر منذ بداية الجائحة 43714، بما في ذلك 34521 حالة نشطة، بينها 188 مريضا في العناية المركزة.

وتوفى شخصان منذ أمس جراء إصابتهما بـ"كوفيد-19"، لليوم الثالث على التوالي، لتبلغ حصيلة الضحايا 23 حالة وفاة.

وارتفع عدد المتعافين من كورونا خلال آخر 24 ساعة بـ657 حالة شفاء جديدة، إلى 9170 شخصا.

وبعد قفزة كبيرة إلى 360 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، تراجع معدل الإصابات اليومية في البحرين اليوم الأحد إلى 291، فيما شهدت عمان ارتفاعا إلى 513 حالة من 436 في اليوم السابق.

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية، أن بين المصابين الجدد 188 حالة لعمالة وافدة، و103 حالات لمخالطين لحالات قائمة.

وأضافت الوزارة أن 116 شخصا تعافوا من المرض خلال اليوم الماضي ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 4581.

ومن بين الحالات القائمة التي يبلغ عددها 4499، هناك 30 حالة يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج، منها 8 حالات في العناية المركزة، حسب بيان الوزارة.

وفي سلطنة عمان، ذكرت وزارة الصحة، أن 179 من الحالات الجديدة الـ513 تعود لعمانيين، و334 حالة لغير عمانيين.

وحسب إحصائية اليوم، فإن حصيلة الإصابات بكورونا في السلطنة بلغت 7770، وارتفع إجمالي الوفيات إلى 36 بعد وفاة حالتين من المواطنين العمانيين أمس السبت، فيما وصل مجموع المتعافين إلى 1933.

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