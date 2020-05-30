الرئيسية | عربي و دولي رئيسة وزراء نيوزيلندا توجه التهاني بالعيد بكلمات عربية

وطنا اليوم-عمان:وجهت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، بكلمة مصورة، للمسلمين، تهانيها بعيد الفطر السعيد، متحدثة ببعض الكلمات العربية.

وبدأت أرديرن كلمتها بـ"السلام عليكم"، متحدثة عن التحديات التي تواجه المسلمين هذا العام في احتفالهم بالعيد بسبب جائحة "كورونا"، مبدية تعاطفها معهم.

واستخدمت أرديرن عبارة "عيد مبارك" باللغة العربية كذلك، ودعت إلى المحافظة على قيم شهر رمضان الكريم.

وقالت: "أعلم أن الاحتفال هذه السنة سيكون أمام تحديات صعبة، فنحن أمام عيد مختلف عن العادة.. هو وقت صعب على الجميع".

وختمت بالقول إنها تتنمى السلام للجميع، وعيدا مباركا، واحتفالا مناسبا للواقع الذي تفرضه أزمة كورونا.

ويحل عيد الفطر هذه السنة وسط جائحة كورونا، إذ يمر على المسلمين بلا صلاة عيد أو جماعة في غالبية الدول المسلمة، وسط قيود مشددة تنغص عليهم فرحتهم.





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