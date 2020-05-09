 وطنا نيوز -المكسيك تسجل ارتفاعا حادا في إصابات كورونا
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
المكسيك تسجل ارتفاعا حادا في إصابات كورونا
التاريخ : 24-05-2020 09:40:10 المشاهدات: 861

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، تسجيل 3 آلاف و330 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الإصابات في البلاد 65 ألفا و856 حالة.

وقالت الوزارة، إن "الأجهزة الصحية سجلت 190 حالة وفاة جديدة بالفيروس، وبذلك يصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 7179 حالة".

وكانت الذروة السابقة للوفيات في الـ20 من مايو الجاري، عندما أبلغت السلطات عن 424 حالة وفاة.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق