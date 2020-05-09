المكسيك تسجل ارتفاعا حادا في إصابات كورونا

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، تسجيل 3 آلاف و330 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الإصابات في البلاد 65 ألفا و856 حالة.

وقالت الوزارة، إن "الأجهزة الصحية سجلت 190 حالة وفاة جديدة بالفيروس، وبذلك يصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 7179 حالة".

وكانت الذروة السابقة للوفيات في الـ20 من مايو الجاري، عندما أبلغت السلطات عن 424 حالة وفاة.