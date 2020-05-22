الرئيسية | عربي و دولي السعودية : قرار منع التجول الشامل حتى يوم الأربعاء المقبل

وطنا اليوم-عمان:أعلنت الجهات الأمنية في السعودية اليوم الجمعة، البدء بتطبيق قرار منع التجول الشامل في مدن ومناطق المملكة حتى يوم الأربعاء المقبل.

السعودية تعلن حظرا شاملا للتجولالسعودية: 2642 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يرتفع إلى 67719

وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية المقدم طلال الشلهوب، عن بدء الجهات الأمنية عند الساعة الخامسة من عصر الجمعة تطبيق القرار، الذي سبق الإعلان عنه.

وأهاب المتحدث بجميع الأفراد والكيانات بالتقيد التام بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.

وأكد على ضرورة الاستمرار في الالتزام بتعليمات منع التجوال وإجراءات التباعد الاجتماعي ومن ذلك منع التجمعات لأكثر من 5 أشخاص، وفقا للائحة الحد من التجمعات التي أعلنتها وزارة الداخلية سابقا.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة السعودية، أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في المملكة منذ ظهور الفيروس بلغ 67719 حالة، وأن عدد المتعافين 39003 حالات، فيما سجلت 364 حالة وفاة في عموم البلاد. المصدر: "وكالات سعودية"

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