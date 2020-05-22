الرئيسية | عربي و دولي قطر تسجل 1830 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وطنا اليوم-عمان:شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في قطر خلال الساعات الـ24 الماضية، ارتفاعا قياسيا بأكثر من 1.8 ألف حالة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الجمعة عن تسجيل 1830 إصابة جديدة بالفيروس خلال آخر 24 ساعة مقابل 1554 أمس.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات في قطر 40481، بما فيها 32569 حالة نشطة، بينها 175 مريضا في العناية المركزة.

وتوفى شخصان إثر إصابتهما بـ"كوفيد-19" في قطر خلال اليوم الأخير، لترتفع حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 19.

وتماثل 605 أشخاص للشفاء منذ أمس، ليصل إجمالي المتعافين إلى 7893.

ويعود الرقم القياسي السابق في حصيلة الإصابات اليومية بكورونا في قطر إلى 14 مايو، إذ سجلت 1733 إصابة خلال 24 ساعة.

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