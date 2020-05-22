ترامب : لن نغلق البلاد في الموجة الثانية .. وسأنكس الأعلام

وطنا اليوم-عمان:كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس، إنه حال ظهور موجة جديدة من فيروس كورونا، لن تغلق إدارته الاقتصاد كما حدث في الموجة الأولى.

وأضاف ترامب : "يمكننا إخماد الحرائق سواء كانت جمرة أو شعلة، سنقوم بإخمادها، لكن لن نغلق البلاد".

وأوضح ترامب في تصريحات أدلى بها ترامب، أثناء زيارته لمصنع فورد في ولاية ميتشغان " أنهم تعلموا الكثير من الموجة الحالية للفيروس، وأنهم على كامل الاستعداد لأية موجات مستقبلية منه".

وكان ترامب قد قال في وقت سابق إنه قد يكون هناك "جمر" للوباء الذي يتفشى في الولايات المتحدة، لكنه يؤكد أنه سيتم القضاء عليه.

وقال خبراء الصحة ، بمن فيهم من في إدارة ترامب، إنه من المرجح أن يستمر الفيروس في الانتشار خلال الخريف والشتاء، وقد يصبح من الصعب مكافحته بمجرد بدء موسم الإنفلونزا.

وحتى فجر الجمعة، أصاب كورونا أكثر من 5 ملايين و173 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 333 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و68 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث الإصابات بأكثر من مليون و617 إصابة، ومن حيث الوفيات بأكثر من 96 ألف حالة، وفق المصدر نفسه.

وأعلن ترامب، أنه أمر بتنكيس الأعلام فوق المباني الفيدرالية في الولايات المتحدة على مدى ثلاثة أيام تكريما لذكرى ضحايا فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب على تويتر "سأنكس الأعلام على المباني الفيدرالية والمعالم الوطنية خلال الأيام الثلاثة المقبلة تخليدا لذكرى الأميركيين الذين فقدناهم بسبب فيروس كورونا".

وكان قادة المعارضة من الديمقراطيين قد دعوا إلى تنكيس الأعلام عند تجاوز عتبة المئة ألف وفاة في البلاد.