الرئيسية | عربي و دولي أبناء جمال خاشقجى يعلنون العفو عن قتلة أبيهم

وطنا اليوم-عمان:أعلن أبناء الكاتب السعودي الراحل جمال خاشقجي، الخميس، العفو عن قتلة والدهم.

ونشر صلاح، النجل الأكبر للكاتب الراحل، بيانا باسم العائلة، جاء فيه أن العفو يأتي بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وفي نص البيان المنشور، قالت أسرة خاشقجي: "نعلن نحن أبناء الشهيد جمال خاشقجي، أنا عفونا عن من قتل والدنا رحمه الله، لوجه الله تعالى، وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عز وجل".

وكانت صحيفة "ميدل إيست آي" ذكرت في تقرير بآب/ أغسطس الماضي، أن هناك توجّها من ولي العهد محمد بن سلمان لإغلاق ملف قضية خاشقجي، عبر عفو أولياء الدم عن قتلته.

وفي نيسان/ أبريل من العام الماضي، ذكرت صحيفة واشنطن بوست، أن أبناء الكاتب جمال خاشقجي مُنحوا منازل تقدر قيمتها بملايين الدولارات، ودفعات شهرية لا تقل عن عشرة آلاف دولار، إلا أن صلاح نفى أن تكون تلك المنح لإسكاتهم عن المطالبة بحق والدهم.

وشهدت القنصلية السعودية في إسطنبول، مطلع تشرين أول/ أكتوبر 2018، واحدة من أبشع الجرائم، باستدراج مسؤولين سعوديين لخاشقجي، وخنقه، وقتله، قبل تقطيع جثته وإخفائها، وسط اتهامات مباشرة لولي العهد محمد بن سلمان بالمسؤولية عمّا حدث.

وامتنع أبناء خاشقجي عن أي انتقاد قاس للمملكة، رغم أن وفاة والدهم أثارت غضبا عالميا، وإدانة واسعة النطاق لوريث العرش السعودي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وظهروا خلال حضورهم إلى القصر الملكي في الرياض لقبول التعازي التي قدمها لهم الملك سلمان ونجله محمد.

وغرد صلاح خاشقجي مرات قليلة منذ اغتيال والده، داعيا وسائل الإعلام لعدم استغلال القضية، ومؤكدا ثقته بالقضاء السعودي، وهو ما قوبل بتشكيك بحريّة الرجل، لا سيما أنه يعيش في السعودية.









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