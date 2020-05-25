الرئيسية | عربي و دولي الحكومة اللبنانية تقرر اغلاق البلاد 4 ايام بسبب كورونا

وطنا اليوم-عمان:أعلنت الحكومة اللبنانية، الثلاثاء، أنه سيتم تطبيق "إغلاق كامل" للبلاد لمدة أربعة أيام، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

جاء القرار عقب اجتماع لمجلس الوزراء، لبحث سبل منع حدوث موجة ثانية من العدوى وبهدف تكثيف الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا وتحديد نسبة العدوى المجتمعية، وذلك في ضوء الارتفاع الكبير في عدد الاصابات في البلاد وعدم الالتزام من قبل المواطنين بالإجراءات الضرورية لمنع انتقال الوباء..

وسيبدأ الإغلاق في مختلف أنحاء لبنان، من مساء الأربعاء حتى صباح الاثنين، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

يذكر أن لبنان أعلن في وقت سابق، الثلاثاء، تسجيل 11 إصابة جديدة بوباء "كوفيد-19".

كما أعلن الجيش اللبناني، الأحد، إصابة 13 عنصرا بالمحكمة العسكرية بالفيروس، قائلا إنه "اتخذ جميع الإجراءات الوقائية والطبية الضرورية".

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