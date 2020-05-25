الرئيسية | عربي و دولي فلسطين: لا إصابات بكورونا لليوم الخامس على التوالي

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتور مي الكيلة أن فلسطين لم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الخامس على التوالي بعد إجراء فحوصات مخبرية لحوالي 1000 عينة من جميع المحافظات، فيما سجلت 15 حالة شفاء جديدة.

وأضافت وزيرة الصحة في بيان صحفي، الثلاثاء، أن 8 حالات شفاء سُجلت في مدينة القدس وحالة واحدة في ضواحي القدس، و5 حالات في محافظة الخليل، وحالة واحدة في محافظة رام الله والبيرة.

وأشارت د. الكيلة إلى أن الحصيلة الإجمالية للمتعافين في فلسطين ترتفع إلى 382 حالة أي بنسبة 69.8% من مجمل الإصابات المسجلة، فيما استقر عدد الإصابات عند 547 حالة في جميع المحافظات الفلسطينية.

وقالت إن عدد الإصابات النشطة، أي التي لا تزال مصابة، يبلغ 161 حالة، بينها 96 في مدينة القدس لوحدها، و18 في ضواحي القدس.

وأوضحت أن مختبرات وزارة الصحة أجرت خلال الأيام الخمسة الماضية والتي لم تُسجل فيها أي إصابة حوالي 4500 فحص مخبري خاص بفيروس كورونا.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن الحالة الصحية لجميع المرضى في مراكز العزل والعلاج مستقرة ولا توجد أي حالة داخل غرف العناية المكثفة.

وتابعت: تم إدخال 240 حالة جديدة إلى العزل الصحي المنزلي، فيما بلغ عدد الموجودين حالياً في الحجر المنزلي 14872، والذين أنهوا الحجر 47438.

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