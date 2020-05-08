الرئيسية | عربي و دولي الصحة العالمية تحذر المصلين من تبادل سجادات الصلاة

وطنا اليوم-عمان:أكدت منظمة الصحة العالمية ضرورة اتباع كافة الإجراءات الوقائية لمنع عدوى فيروس كورونا من الانتشار، وأن تدابير النظافة الشخصية هامة ويجب اتباعها في جميع الأماكن.

وأشارت إلى ضرورة "أن يكون لكل فرد سجادة صلاة خاصة لمنع نقل عدوى كورونا به"، محذرة من "تداول سجادة الصلاة لكونها قد تكون مصدرا للعدوى".

وقال استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية أمجد الخولي، إن "هناك العديد من الأبحاث التي يتم إجراؤها على لقاحات لمواجهة فيروس كورونا المستجد"، موضحا أن "بعض تلك اللقاحات وصل إلى المرحلة الثالثة، بينما البعض الآخر ما زال في المرحلة الثانية حتى الآن".

وأضاف، أن "أي وباء يظهر في العالم يحتاج إلى عدة أعوام من أجل اكتشاف لقاح لمواجهته"، وأن "الإسراع في وتيرة العمل الخاصة بالتوصل للقاح لمواجهة كورونا سيجعل اكتشاف لقاح لمواجهته يحتاج إلى عام".

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر