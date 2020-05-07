 وطنا نيوز -لبنان يعود إلى نقطة الصفر بعد عودة ارتفاع الاصابات
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لبنان يعود إلى نقطة الصفر بعد عودة ارتفاع الاصابات
التاريخ : 12-05-2020 11:14:29 المشاهدات: 1706

وطنا اليوم - اعلنت وزيرة الإعلام اللبنانية وىئيس الهيئة الوطنية الصحية في لبنان الدكتور اسماعيل سكرية أن الحكومة تدرس اتخاذ قرار بالحجر الكامل والشامل لأيام متواصلة مع بعض الاستثناءات وذلك للتخفيف من نسبة الاحتكاك ونقل عدوى فايروس كورونا المستجد.

وأشارت في حديث صحفي، إلى أنه "بعد تخفيف إجراءات الحجر على الطريقة اللبنانية، امتلأت الشوارع، وما فاقم الأمر هو القادمين من الخارج، إضافة إلى أن هناك عدم وعي بين بعض فئات المجتمع مضيفا الى ان لبنان قد عاد الى نقطة الصفر بعد تسجيل العديد من الاصابات في عدد من المناطق. -


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