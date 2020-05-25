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السعودية تقر خفضا إضافيا لإنتاج النفط بعد مكالمة ترامب
وطنا اليوم-عمان:أعلنت السعودية، الإثنين، أنها ستبدأ تخفيضا إضافيا لإنتاج النفط فوق التزامها بتخفيضات أوبك+، بعد تراجع الطلب العالمي وهبوط أسعار الخام.
وتبدأ السعودية اعتبارا من يونيو/ حزيران المقبل خفضا إضافيا لإنتاجها النفطي بمقدار مليون برميل يوميا، أو ما يوازي واحدا بالمئة من الإمداد العالمي، إلى جانب التخفيضات التي سبق إعلانها.
ويأتي القرار السعودي في أعقاب محادثة هاتفية الأسبوع الماضي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والعاهل السعودي الملك سلمان.
وتسبب هبوط أسعار الخام في ضرر هائل لموازنة المملكة ولا يزال الطلب العالمي ضعيفا نتيجة إجراءات العزل العام الرامية إلى احتواء جائحة فيروس كورونا.
وعمل ترامب الشهر الماضي على إقناع السعودية وأعضاء أوبك الآخرين وروسيا، في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+، بخفض إنتاج النفط بعد انهيار في أسعار الخام وضع ضغوطا ثقيلة على المنتجين الأمريكيين.
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