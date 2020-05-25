كورونا يجتاح روسيا والسيناريو الكارثي الذي توقعته موسكو تحقق

وطنا اليوم-عمان:تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في روسيا مثيليه في إيطاليا وبريطانيا، الإثنين 11 مايو/أيار 2020، لتحتل البلاد المرتبة الثالثة على مستوى العالم ويتحقق فيها السيناريو الأسوأ الذي توقعه مسؤولون روس في مارس/آذار الماضي، عندما قالوا إن عدد الإصابات الحقيقية أكبر بكثير من المُعلن عنها.

كورونا يجتاح روسيا: ارتفع العدد الرسمي لحالات الإصابة المسجلة في روسيا إلى 221.344 حالة، متخطياً بذلك إيطاليا التي يبلغ عدد إصاباتها بالفيروس نحو 219 ألفاً، ويصل إلى 220 ألفاً، ولا تسبق روسيا سوى إسبانيا والولايات المتحدة، وفقاً لجامعة جونز هوبكنز، التي توثق ضحايا كورونا حول العالم.

كانت روسيا قد سجلت الأيام الماضية أرقاماً قياسياً في أعداد الإصابات الجديدة، وخلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية سجلت البلاد 11656 حالة، وجاءت هذه الزيادة الكبيرة قبل ساعات من مراجعة الرئيس فلاديمير بوتين القيود المفروضة للحد من التفشي.

تُعد موسكو بؤرة التفشي في روسيا، وسُجل فيها أكثر من نصف حالات الإصابة والوفيات. وأعلنت اليوم 6169 إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 115909 حالات.

كذلك سجل مركز إدارة أزمة فيروس كورونا في البلاد 94 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد إلى 2009 أشخاص، ولا يزال معدل الوفيات الرسمي أقل منه في العديد من الدول الأخرى، فيما عزا مسؤولون روس ارتفاع عدد حالات الإصابة إلى برنامج فحص مكثف قالوا إنه شمل إجراء 5.6 مليون فحص.

ومن المقرر أن يعقد بوتين اجتماعاً في وقت لاحق اليوم الإثنين، وهو يوم عطلة في روسيا، لتحديد ما إذا كان سيعدل قيود العزل العام التي فرضت في نهاية مارس/آذار للحد من تفشي الفيروس.

السيناريو الأسوأ يتحقق: مع الارتفاع المتزايد لأعداد المصابين بروسيا وجعلها ثالث أكثر بلد في العالم تضرراً من كورونا، فإنه يتحقق بذلك السيناريو الذي وُصف بـ”الكارثي”، والذي حذر منه مسؤولون روس على رأسهم رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، حليف الرئيس فلاديمير بوتين، وذلك في مارس/آذار 2020.

في ذلك الحين وبينما كان بوتين يتحدث عن الأمور تحت السيطرة في روسيا فيما يتعلق بانتشار كورونا، رفض سوبيانين الاستسلام لرواية الرئيس، وقال إن السلطات ليس لديها صورة كاملة عن مدى انتشار فيروس كورونا في البلاد.

حذر سوبيانين في حديثه عن كورونا من “الصورة التي تتكشف خطيرة”، وقال إن “عدد المصابين بالفيروس هو أعلى بكثير من الأرقام الرسمية”.

أما رئيس الأطباء في مستشفى بلدة كوموناركا بموسكو، دينيس بروتسينكو، فحذر بوتين في حديث مباشر من أن روسيا قد تتجه إلى سيناريو إيطاليا من حيث ارتفاع الحالات الخطرة والوفيات خصوصاً في موسكو.

في هذا الصدد قال بروتيسنكو إنه “من المهم الاستعداد للسيناريو الإيطالي، إذا حدث ارتفاع كبير، وموسكو تسير باتجاه ذلك، فإن مستشفانا مستعد للتحول إذا استقر عدد الحالات فجأة فإن الأطباء سيشعرون ببهجة بالغة، ولكن علينا أن نبقى مستعدين للأسوأ”.

كورونا في العالم: حتى الإثنين 11 مايو/أيار 2020، وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم إلى 4 ملايين و123 ألف شخص، بينما بلغ عدد الوفيات نحو 283 ألفاً.

تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة البلدان في عدد الإصابات بالفيروس بنحو مليون و320 ألفاً، تليها إسبانيا، التي وصلت إصاباتها إلى 224 ألفاً و350 إصابة، وفقاً لجامعة جونز هوبكنز.