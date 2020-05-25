توكل كرمان تخشى مصير خاشقجي وتوجه بلاغاً للرأي العام

وطنا اليوم-عمان:كشفت الناشطة السياسية اليمنية توكل كرمان، الإثنين 11 مايو/أيار 2020، تعرضها لحملة “تحريض وتنمّر واسعة النطاق من قبل وسائل الإعلام السعودية وحلفائها”، وذلك بعد أيام من اختيارها من جانب شركة فيسبوك بين أعضاء مجلس الإشراف العالمي، للنظر في المحتوى الجدلي على منصاتها.

كرمان الحاصلة على جائزة نوبل وجّهت رسالة للرأي العام كشفت فيها عن مخاوفها من تعرّضها لمصير الكاتب والصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي وفقاً لما نشرته على موقع تويتر.

إذ كتبت في تغريدة على حسابها الخاص: “أتعرّض لتنمّر واسع وتحريض فظيع من قبل الإعلام السعودي الموجّه وحلفائه، المهم أن أسلم من المنشار الذي قُطعت به جثة المرحوم جمال خاشقجي، أنا ذاهبة إلى تركيا وأعتبر هذا بلاغاً للرأي العام العالمي”.

حملة ضد كرمان: جاءت تغريدة كرمان بعد حملة شنتها مواقع وحسابات سعودية وإماراتية ضد كرمان عقب اختيارها في “مجلس الإشراف العالمي لمحتوى فيسبوك وإنستغرام”.

إذ كتب المستخدم الإماراتي عبدالخالق عبدالله وهو أستاذ للعلوم السياسية بالإمارات في تغريدةٍ على حسابه في تويتر: “توكل كرمان لا تستحق أن تكون في مجلس عالمي للإشراف على محتوى فيسبوك فهي وخطاب الكراهية صنوان”.

كما ذكر موقع “العين” الإماراتي وقناة “العربية” السعودية أن كرمان تواجه عاصفة رفض، ونَقَلا تغريدات عديدة تدعم هذا الرفض.

دعم لكرمان: وفي الجهة المقابلة صعد هاشتاغ #أنا_أدعم_توكل_كرمان، إلى واجهة مناقشات تويتر، بعد هذه الحملة إذ عبّر مغردون عن تأييدهم لاختيار توكل كرمان، مقابل استمرار دعوات معارضين إلى رفض اختيارها عبر عريضة توقيعات ستُقدم إلى فيسبوك.

وقبل انطلاق الهاشتاغ، قالت كرمان عبر حسابها الموثق بتويتر: “إن المعاول لا تهد مناكبي، والنار لا تأتي على أعضائي”، في رد غير مباشر على منتقديها.

فيما قال أنيس منصور، وهو صحفي يمني: “حملتنا الليلة مع توكل كرمان، بنت اليمن، لنقول للعالم واليمن إنها فخر اليمنيين”.

ودعا إلى التغريد تحت وسمي “#i_support_tawakkol_karman #انا_ادعم_توكل_كرمان في وجه الذباب الإلكتروني”.

كما غرّد حساب “محمد عبد الله المسمري” قائلاً: “تضامني مع الإكليلة اليمنية توكل كرمان التي تتعرض لحملة شرسة من قبل الذباب الإلكتروني على تعيينها ضمن الاشراف العالمي لفيسبوك وإنستغرام”.

حساب “غازي المحيرسي” قال بدوره: “كنت أنا أكثر من عارض توكل كرمان ولكنني اليوم أقف مع بلقيس اليمن بالإضافة إلى الهوس والجنون الذي أصاب الذباب الإلكتروني والشتائم الذي أطلقوها على الحرة توكل كرمان”.

مضيفاً: “عشتي أيها الحرة الأبية وقريباً سيكون لها منصب أكبر وأرفع”.

وجاء الهاشتاغ بعد أيام من تواصل حملات رفض لتولي كرمان منصبها الجديد في فيسبوك، بينها هاشتاغ لا لتوكل كرمان NoTawakkolKarman#، وسط تدشين حملات توقيعات على عريضة رفض ستقدم إلى فيسبوك.

مجلس الإشراف العالمي: يُشار إلى أن شركة فيسبوك أعلنت في وقت سابق اختيار توكل كرمان، الحقوقية اليمنية الحائزة على جائز نوبل للسلام، بين أعضاء مجلس الإشراف العالمي الذي سينظر في المحتوى الجدلي على منصاتها.

جاء ذلك في بيان منشور على موقع مجلس الإشراف العالمي (تابع لفيسبوك) مساء الأربعاء، اطلعت عليه الأناضول.

أما مهمة المجلس فتتمثل في اتخاذ قرارات ملزمة لفيسبوك ما لم تنتهك القانون، تتعلق بإلغاء قرارات للشركة والبتّ في حجب أنواع من المحتوى على منصتي فيسبوك وإنستغرام.

المجلس كشف في البيان عن هُويات 20 عضواً مناصفة بين الرجال والنساء بينهم كرمان، فيما سيرفع العدد لاحقاً إلى 40.

إلى جانب كرمان، يوجد ألان روسبريدجر رئيس التحرير السابق لصحيفة الغارديان البريطانية، وكذلك رئيسة الوزراء الدنماركية السابقة هيلي ثورنينغ شميت الرئيسة السابقة لمنظمة “Save the Children” غير الحكومية، وأندراس ساجو القاضي المجري السابق ونائب رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.