الرئيسية | عربي و دولي كورونا يعود الى ووهان الصينية ويسجل 17 إصابة جديدة

وطنا اليوم-عمان:أظهرت بيانات رسمية نشرت الاثنين تسجيل 17 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الصين في العاشر في أعلى زيادة يومية منذ 28 نيسان.

وأوضحت البيانات أن من بين الحالات الجديدة سبع حالات لمسافرين قادمين من الخارج مقارنة بحالتين واردتين من الخارج تم تسجيلهما في التاسع من أيار.

وسجلت خمس من الحالات الجديدة في مدينة ووهان بوسط الصين حيث بدأ تفشي فيروس كورونا لأول مرة في أواخر 2019 فيما يمثل أعلى عدد من حالات الإصابة منذ 11 آذار.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين 82918 حالة بينما استمر عدد حالات الوفاة دون تغيير عند 4633 حالة.

وتراجع عدد المصابين الذين لم تظهر عليهم أعراض إلى 12 في العاشر من مايو أيار مقابل 20 قبل يوم.

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