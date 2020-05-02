الرئيسية | عربي و دولي الولايات المتحدة تسجل 776 وفاة بكورونا خلال 24 ساعةّ

وطنا اليوم-عمان:سجّلت الولايات المتّحدة 776 وفاة بفيروس كورونا المستجد،ّ خلال 24 ساعة، ليرتفع إجماليّ عدد وفيّات الجائحة في البلاد إلى 79 ألفاً و522، استناداً إلى إحصاء مركز جامعة جونز هوبكنز المتخصص بإصابات ووفيات الفيروس في البلاد. وبحسب إحصائيات المركز وصل العدد الاجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس إلى مليون و 329 ألفا و 72 إصابة.

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