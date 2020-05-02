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سفينة إيرانية تقصف سفينة إيرانية أخرى وعشرات الاصابات
وطنا اليوم - ذكرت وكالة فارس للأنباء أن البحرية الإيرانية أعلنت مقتل شخص وإصابة آخرين خلال تدريب للقوات البحرية.
وقالت فارس إن الحادث وقع على ظهر السفينة كوناراك.
وذكر التلفزيون الإيراني أن سفينة حربية إيرانية "ضربت بصاروخ" بالخطأ أثناء مناورة في خليج عمان.
وذكرت منشورات غير مؤكدة على وسائل التواصل الاجتماعي أن عشرات لقوا حتفهم في حادث نيران صديقة في التدريب
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