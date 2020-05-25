الرئيسية | عربي و دولي دول عربية تطلب مساعدة الاحتلال لمواجهة كورونا

وطنا اليوم-عمان:قالت صحيفة "معاريف" الأحد إن دولاً خليجية توجهت خلال الأسابيع الأخيرة إلى "إسرائيل" بطلب الحصول على معلومات حول كيفية التعامل مع انتشار فيروس كورونا.

وذكرت الصحيفة أن البحرين ودولاً أخرى من الخليج توجهوا إلى مركز "شيبا" الطبي في "تل أبيب" معربين عن اهتمامهم بخصوص الأدوات لمواجهة الفيروس.

وكانت سفيرة الامارات في الأمم المتحدة صرحت الأسبوع الماضي أن حكومتها مستعدة للتعاون مع "إسرائيل" في إطار تطوير لقاح ضد الفيروس.

وصرح رئيس منظمة الحوار الدينية الحاخام مارك شناير والذي يمتلك علاقات واسعة في دول الخليج أنه "سمع زعماء من دول الخليج يصرحون مجددًا أنه مع الموارد والغنى التي يمتلكونها والتقنيات الإسرائيلية، يمكننا إنتاج لقاح ودواء، لقد وجدوا في هذا الفيروس فرصة للتعاون بينهم وبين إسرائيل".

وقال الحاخام شناير ومدير الوحدة الدولية في يوئال رابن شيبا، إن البحرين ودولة أخروا أعربوا عن اهتمامهم بالتطورات والتجديدات الطبية وبالطرق التي واجهت بها "إسرائيل" انتشار كورونا، وقالوا: "عرضنا عليهم تقديم المساعدات التي يرغبون بها، أن كان التواصل بين الأطباء والممرضين أو إرسال طاقم طبي إليهم والتعاون المعرفي واللوجستي سنقدم كل مساعدة يمكننا تقديمها لجيراننا بكل رحابة صدر".

وشدد رابن على أن إحدى الدول التي توجهت إلى "إسرائيل" مركزية ومختلفة و"ليست من الدول التي اعتدنا السماع عنها". وتابع أن "أن هناك الكثير من الأمور التي تجري بالعلن وبالخفاء".صفا

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