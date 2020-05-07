الرئيسية | عربي و دولي الكاظمي يؤدي اليمين رئيسا للحكومة.. والبرلمان يختار الوزراء

وطنا اليوم-عمان:أدّى رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي اليمين الدستورية، مساء الأربعاء، مع اختيار البرلمان لجل الوزراء.

وواجه الكاظمي، الذي تراجعت حظوظه بشكل ملفت في الآونة الأخيرة، صراعا سياسيا بين الكتل الشيعية الكبرى؛ بسبب توزيعة الحقائب .

وقال الكاظمي في أول تصريح بعد نيل حكومته ثقة البرلمان: "سأعمل بمعيّة الفريق الوزاري الكريم بشكل حثيث على كسب ثقة ودعم شعبنا".

وتابع: "امتناني لكل من دعمنا، وأملي أن تتكاتف القوى السياسية جميعا لمواجهة التحديات الصعبة لسيادة العراق وأمنه واستقراره وازدهار مسارنا".

ومنح البرلمان ثقته لجميع وزراء حكومة الكاظمي، باستثناء مرشحي وزارات الثقافة، والتجارة، والعدل والزراعة، فيما تم تأجيل التصويت على وزيري النفط والخارجية.

والكاظمي، الذي لا يزال يشغل منصب رئيس المخابرات ثالث شخصية يتم تكليفها من جانب الرئيس العراقي برهم صالح، بتشكيل الحكومة في 9 نيسان/ أبريل الماضي خلال 30 يوما، بعد إخفاق سلفيه عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي، في حشد تأييد لهما. والوزراء هم: جمعة عناد وزيرا للدفاع

عثمان الغانمي وزيرا للداخلية

أركان شهاب وزيرا للاتصالات

عدنان درجال وزيرا للرياضة والشباب

منهل عزيز وزيرا للصناعة

ناصر حسين وزيرا للنقل

نبيل كاظم وزيرا للتعليم

ماجد مهدي وزيرا للكهرباء

حسن محمد وزيرا للصحة

نازلين محمد وزيرا للإسكان والإعمار

خالد البتال وزيرا للتخطيط

عادل حنتوش وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية

عبد الأمير علاوي وزيرا للمالية

ثناء حكمت ناصر وزيرة للهجرة والمهجرين.

علي حميد وزيرا للتربية

مهدي رشيد وزيرا للموارد المائية

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