الرئيسية | عربي و دولي إصابة وزيرة الثقافة الروسية بفيروس كورونا‎

وطنا اليوم-عمان:أكد مكتب وزيرة الثقافة الروسية أولغا ليوبيموفا ، الاربعاء ، صحة الأنباء عن تشخيص إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكدت المتحدثة باسم الوزيرة، آنا أوساتشوفا، في بيان تم توزيعه على وسائل الإعلام، أن نتائج فحص كورونا الذي خضعت له ليوبيموفا جاءت إيجابية، مشيرة إلى أن أعراض الإصابة خفيفة ولا داعي إلى نقل الوزيرة المريضة إلى مستشفى.

وذكرت المتحدثة أن ليوبيموفا تواصل أداء مهامها من منزلها وتشارك في الاجتماعات والمفاوضات بواسطة الفيديو.

وأصبحت ليوبيموفا ثالث عضو في الحكومة الروسية يصاب بالفيروس التاجي.

وفي 30 أبريل، أبلغ رئيس الوزراء ميخائيل ميكوستين رئيس الدولة فلاديمير بوتين بتشخيص إصابته بالوباء، ثم تم اكتشاف إصابة وزير البناء فلاديمير ياكوشيف ونائبه دميتري فولكوف.

ولليوم الرابع على التوالي، تجاوزت، اليوم الأربعاء، حصيلة الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها في روسيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة العشرة آلاف حالة.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار كورونا في روسيا في تقريرها اليومي تسجيل 10559 إصابة جديدة بالوباء خلال اليوم الأخير (مقابل 10102 إصابة في اليوم السابق)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم رصدها في البلاد إلى 165929 حالة.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين 82 من أقاليم روسيا، ويعود معظمها (5858 إصابة) إلى العاصمة موسكو التي لا تزال تتصدر قائمة أكبر بؤر الوباء في البلاد بـ85973 إصابة و866 وفاة.

وأعلنت غرفة العمليات عن تسجيل 86 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس التاجي في البلاد خلال آخر 24 ساعة، ما يمثل انخفاضا مقارنة مع إحصاءات يوم أمس (95 وفاة)، لتبلغ حصيلة ضحايا الوباء في روسيا 1537 حالة وفاة.

وتماثل 1462 مريضا للشفاء من كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 21327 شخصا.

وأجريت في روسيا حتى الآن 4.6 مليون عملية فحص لتشخيص الإصابات بالفيروس.

وشهدت حصيلة الإصابات بكورونا في روسيا قفزة قياسية حادة الأحد الماضي بتسجيل السلطات الصحية 10633 إصابة بالفيروس خلال 24 ساعة.

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