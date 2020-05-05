من المتوقع ان يتم اعلان الحكومة العراقية برئاسة الكاظمي الليلة

وطنا اليوم - بعقد البرلمان العراقي، في الساعة التاسعة من مساء اليوم اليوم جلسته الخاصة للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، وسط استمرار مفاوضات الأخير مع عدة كتل سياسية متحفظة على بعض أسماء كابينته الوزارية، ما يجعل إمكانية تغيير أسماء أعضاء الحكومة قائماً، بل وشبه مؤكد، إذ إنّ غالبية الخلافات الحالية على أسماء خمسة وزراء تتحفظ عليها كتلتا "دولة القانون"، بزعامة نوري المالكي، و"الوطنية" بزعامة إياد علاوي، فضلاً عن كتل صغيرة أخرى.

وحتى ظهر أمس الثلاثاء، ضمن الكاظمي أصوات القوى السياسية السنية والكردية، فضلاً عن كتل "سائرون"، و"الفتح"، و"الحكمة"، و"النصر"، وقوى شيعية أخرى، ما يعطيه، في حال استمر هذا الدعم، أكثر من ثلثي أصوات أعضاء البرلمان البالغ عددهم 329 نائباً. ويقضي الدستور النافذ في البلاد بأن تحصل الحكومة على أغلبية النصف زائد واحد، لتعتبر حائزة على الثقة وتباشر ممارسة أعمالها، فيما يتوقع أن تكون هذه اسماء الوزراء التي سيعلن عنها الليلة