 وطنا نيوز -وفيات بالآلاف وترامب يعتزم حل خلية الأزمة
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وفيات بالآلاف وترامب يعتزم حل خلية الأزمة
التاريخ : 06-05-2020 10:32:28 المشاهدات: 701

وطنا اليوم-عمان:أعلن البيت الأبيض، مساء أمس الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لم تعد تعتبر وباء كوفيد-19 أولوية يومية قصوى، وأنها تعتزم حلّ خلية أزمة فيروس كورونا التي تتولى إدارة شؤون ومتابعة تطورات الأزمة، فيما تم تسجيل 2333 وفاة بالفيروس خلال 24 ساعة.

وقال نائب الرئيس مايك بنس إن خلية الأزمة التي يرأسها لن تعود هناك حاجة إليها لفترة أبعد من نهاية هذا الشهر. وأضاف "أعتقد اننا بدأنا النظر الى موعد يوم الذكرى (25 ايار لتكريم الجنود الذين قتلوا في سبيل الولايات المتحدة)، أو بداية شهر حزيران".

وتتولى خلية الأزمة متابعة التطورات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ، وكتابة التقارير ورفعها إلى البيت الأبيض، والتنسيق بين المعاهد الطبية والمسؤولين السياسيين وحكام الولايات الذين قضى بعضهم أسابيع في محاولات حثيثة لمساعدة المستشفيات المكتظة بالمصابين بالفيروس.

وسجّلت الولايات المتحدة 2333 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة مقابل 1015 وفاة في اليوم السابق، وذلك بحسب إحصاء لمركز جامعة جونز هوبكنز المتخصص بمتابعة إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات نشرها المركز في الساعة 20,30 بالتوقيت المحلّي لواشنطن، أنّ العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في الدولة الأكثر تضرراً بالوباء في العالم ارتفع إلى 71 ألفاً و22 وفاة.


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