الرئيسية | عربي و دولي السعودية وقطر تسجلان معدلات غير مسبوقة في الإصابة بكورونا

وطنا اليوم-عمان:سجلت السعودية، الثلاثاء، 1595 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، توزعت في مختلف المدن والمناطق، وفقا للمتحدث باسم وزارة الصحة الذي أشار إلى تعافي 955 حالة جديدة من الفيروس، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 5431 حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية إن من بين الحالات الجديدة المصابة بفيروس ‫كورونا، 14% حالات سجلت بين الإناث، و86% حالات سجلت فيما بين الذكور.

وأضاف "24% كانت نسبة انتشار فيروس كورونا في الحالات الجديدة المسجلة بين المواطنين، فيما سجل في جنسيات متعددة أخرى في 76% من الحالات".

وأوضح أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس ‫كورونا المستجد في المملكة بلغت 30251 حالة، بينها 24620 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية، و143 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة.

كما سجلت الممكلة تسع وفيات جديدة، ليصل مجموع الوفيات إلى 200.

وخففت المملكة في الآونة الأخيرة القيود التي تفرضها على حركة التنقل بين الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، باستثناء مدينة مكة.

وما زالت المدارس والمطاعم والمساجد والأماكن العامة الأخرى، التي يصعب تطبيق التباعد الجسدي فيها، مغلقة كما تُحظر التجمعات الاجتماعية التي يتجاوز عدد المشاركين فيها خمسة أشخاص.

الى ذلك أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 951 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وبذلك يصل أجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 17142 حالة.

وبينت الوزارة تعافي 114 شخصا من المرض، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 1924 حالة.

وذكرت الوزارة في بيان لها ، ان أغلب الحالات الجديدة تعود لأشخاص من العمالة الوافدة كانوا قد أصيبوا بالفيروس نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقا، بالإضافة لتسجيل حالات إصابة جديدة بالفيروس بين مجموعات من العمالة من مناطق مختلفة وذلك خلال إجراء فحوصات استقصائية من قبل فرق البحث والتقصي التابعة لوزارة الصحة، الأمر الذي أسهم في الكشف المبكر عن الحالات.

وتعود باقي حالات الإصابة الأخرى لمواطنين ومقيمين ممن خالطوا مصابين بالفيروس من أفراد أسرهم الذين أصيبوا بدورهم في مكان العمل أو في أماكن أخرى.

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