كبير أطباء البيت الأبيض يخرج عن صمته بشأن مصدر كورونا

وطنا اليوم-عمان:قال كبير خبراء الأوبئة في البيت الأبيض، الدكتور انتوني فوشي، إن فيروس كورونا لم يتم إنتاجه بشكل متعمد في الصين، بعكس ما يؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتهاماته المتكررة للصين.

وأضاف فوشي في مقابلة مع مجلة "ناشيونال جيوغرفيك"، أن "أفضل دليل حصلنا عليه هو أن فيروس كوفيد-19، لم يتم إنتاجه في مختبر بالصين.. الحقيقة أن كل شيء متصل بتطور هذا الفيروس، يشير بقوة إلى أنه نشأ طبيعيا وتطور من تلقاء نفسه".

وأكد فوشي أنه "لا يصدق النظرية القائلة بأن كوفيد-19، تم اكتشافه بالصدفة في البرية، وأحضر إلى المختبر، ثم تم إطلاقه في الأماكن العامة".

واعتبرت المجلة أن تصريحات فوشي تتناقض تماما مع تصريحات ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو، وهي أن لديهما دليلا مقنعا بأن أصل الفيروس هو معهد علوم الجراثيم في مدينة ووهان الصينية، التي ظهر فيها كوفيد-19 أول مرة قبل نهاية العام الماضي.

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الأسبوع الماضي، أن إدارة ترامب ضغطت على بعض المسؤولين الاستخباراتيين لدعم نظرية إنتاج فيروس كورونا مخبريا في الصين، مشيرة إلى أنه لم يتم الحصول على دليل حقيقي يدعم تلك النظرية.(وكالات)