الرئيسية | عربي و دولي إطلاق نار وتحرك مدرعات.. قطر تكشف حقيقة انقلاب الفجر

وطنا اليوم-عمان:كشفت الحكومة القطرية على سفيرها لدى موسكو، فهد بن محمد العطية حقيقة الفيديوهات التي تداولها نشطاء عرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وقال العطية ، الاثنين ، إن الفيديوهات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن محاولة الانقلاب المزعومة "مفبركة".

وأضاف السفير في تصريح لوكالة "تاس" الروسية: "مقاطع الفيديو هذه (التي عرضت عبر بعض القنوات في التيليغرام وغيرها) مفبركة و لا تمت للواقع بصلة.

إلى ذلك أفاد مصدر في وزارة الخارجية القطرية لوكالة "سبوتنيك" الروسية، بأن الأنباء التي ظهرت في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول مزاعم الانقلاب في قطر هي مجرد "حشو إعلامي"، و"أخبار كاذبة وعارية عن الصحة".

هذا وظهر في وقت سابق من اليوم، في وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو يزعم ناشريه بأنه قد تم تصويره صباح اليوم في منطقة الوكرة في قطر، وسُمعت فيه أصوات إطلاق نار، وقيل إنه انقلاب، في حين قال آخرون إنها فيديوهات مفبركة.

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• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر