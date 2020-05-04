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لبنان.. ممنوع عودة الخدم واللاجئين الفلسطينيين إلى البلاد
وطنا اليوم-عمان:نشرت وسائل إعلام، صورة، لتعميم صادر عن المديرية العامة للأمن العام اللبناني إلى الخطوط الجوية اللبنانية (طيران الشرق الأوسط) يقضي بعدم السماح للأشخاص من الجنسية الفلسطينيين اللاجئين في لبنان بالعودة إلى البلاد على متن طائرات الإجلاء.
وأوضحت الوكالة، أنه "بعد هذا التعميم تم إبلاغ الكثير من الفلسطينيين، الذين كانوا يستعدون للعودة على متن رحلات الإجلاء في لبنان، بأن أسماءهم حُذفت ومُنع هؤلاء من ركوب الطائرات، بسبب تعميم لا مُبررات منطقية تحكمه، في ظل عدم حيازة الفلسطينيين المقيمين في لبنان أي خيار بديل، ما يجعله أشبه بعملية طرد للفلسطينيين اللاجئين في لبنان".
ونقلت صحيفة (الأخبار) اللبنانية، عن أحد الفلسطينيين المقيمين في لبنان، والمتزوج من لبنانية، والمنحدر من أم لبنانية إنه سُحب، بالمعنى الحرفي، من الطائرة بعدما دقّق أحد عناصر الأمن العام في أوراقه وأُرغمه على البقاء في مطار دبي.
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