الرئيسية | عربي و دولي الاحتلال يعرض اسماء جنوده القتلى على سور القدس التاريخي

وطنا اليوم-عمان:عرضت سلطات الاحتلال، أسماء جنودها القتلى الذين قتلوا في حروبها، على واجهة الجزء الغربي من سور البلدة القديمة في مدينة القدس. وأضاءات سلطات الاحتلال أسماء جنودها وعبارات أخرى خاصة بذكرى ما يسمى "احياء ذكرى الجنود القتلى في معارك اقامة الكيان". وتركزت الاضاءة عند باب الخليل –أحد أبواب القدس القديمة-.

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