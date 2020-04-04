الرئيسية | عربي و دولي ترامب يكشف معلومات غريبة عن الرئيس الكوري الشمالي

وطنا اليوم-عمان:استأنف الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤتمره الصحفي اليومي في حديقة الورود في البيت الابيض، لخلية أزمة وباء كوفيد 19 ، بالتنصل من تحمل أدنى مسؤولية عن قيام أي شخص بحقن نفسه بمادة المعقمات، كما صرح في مؤتمر سابق.

وخلال المؤتمر فقد شن ترامب هجوماً عنيفاً على الصين وتوعدها بعقوبات مالية كبيرة، الا ان التصريحات التي كانت اكثر غرابة اعلانه عن معرفته بوضع الرئيس الكوري الشمالي رافضاً الكشف عن التفاصيل .

ووفق ما جاء في المؤتمر الصحفي فقد قال ترامب إنه لا يتحمل مسؤوولية أى شخص تناول مطهرات للقضاء على فيروس كورونا، بناء على نصيحته التى قدمها فى أحد المؤتمرات. وردا على سؤال حول ما إذا كان يتحمل أي مسؤولية عن تقارير تناول أشخاص للمطهرات بعد تصريحاته فى هذا الشأن، قال ترامب: "لا ، لا أفعل".

وردا على توقعات بتراجع الناتج المحلى الإجمالى بشكل لم تشهده البلاد منذ الكساد الكبير قال :" أن الربع الثالث والرابع من العام سيكونان رائعان وسيشهدان تحسنا كبيرا. وأكد أنه بنى أعظم اقتصاد فى التاريخ الأمريكى، مشددا على أنه سيقوم بذلك مجددا ".

وأكّد الرئيس الأميركي أنّه لم يفكّر قطّ بتأجيل الانتخابات الرئاسية المقرّرة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، تحت ذريعة فيروس كورونا المستجدّ، نافياً بذلك اتّهاماً وجّهه إليه خصمه جو بايدن. وقال "لم أفكّر قطّ بتغيير موعد الانتخابات. لمَ قد أفعل ذلك؟".

وأضاف "أنا أتطلّع إلى هذه الانتخابات"، مؤكّداً أنّ اتّهامه بأنّه سيحاول تأجيل الاستحقاق الرئاسي هو "مجرّد دعاية مختلقة كيفما اتّفق. ليس من قبله (بايدن)، ولكن من قبل بعض من الأشخاص العديدين الذين يعملون" لحساب نائب الرئيس السابق الذي سيخوض السباق ضدّ ترامب مرشّحاً عن الحزب الديمقراطي.

ولا يجيز الدستور الأميركي للرئيس أن يعدّل موعد الانتخابات من تلقاء نفسه.

وكان بايدن قال خلال حفل لجمع التبرّعات جرى عبر الإنترنت الأسبوع الماضي "تذكّروا كلامي، أعتقد أنّه سيحاول تأجيل الانتخابات بطريقة ما وطرح مبرّر يمنع إجراءها".

وأضاف "هذه هي الطريقة الوحيدة التي يعتقد (ترامب) أنّه بإمكانه الفوز من خلالها".

وقال ترامب، إنه يعلم بحال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ويأمل أن يكون بخير بعد أيام من تكهنات بشأن الحالة الصحية لكيم.

واضاف ترامب ردا على سؤال في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض عن حالة كيم "لا يمكنني أن أحدثكم بالضبط" وتابع قائلا "نعم لدي فكرة جيدة جدا لكن لا يمكنني أن أتحدث في الأمر الآن، أتمنى فقط أن يكون بخير". وأضاف "أرجو أن يكون بخير. أعلم عن حالته نسبيا. سنرى... ربما ستعلمون في المستقبل القريب .

وبين ترامب، إن بلاده تجري حاليًا تحقيقًا موسعًا حول مدى تورط الصين فيما تعانيه البلاد اليوم بسبب فيروس كورونا، وتابع: "توجد لدينا العديد من الطرق لكي نحملهم المسئولية في حالة ثبوت تورطهم في هذا الأمر."

وأضاف ترامب: "لسنا سعداء بالصين ولسنا سعداء بهذا الوضع بشكل كامل".وخلال إجابته على أحد الأسئلة الخاصة بفرض غرامات على الصين في موقف مشابه لما أعلنته ألمانيا بفرض عقوبات مادية مقابل الاضرار التي تكبدتها برلين بسبب فيروس كوفيد-19، أجاب ترامب قائلا: "لدينا طرق أسهل من ذلك بكثير لفرض عقوبات وأخذ الأموال، مازلنا ندرس الأمر ولم نتوصل لنتيجة نهائية وبالتأكيد نحن نبحث فرض عقوبة مالية أكبر مما أعلنته ألمانيا."

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