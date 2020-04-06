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تسجيل صورة متناقضة لمستجدات كورونا بالعالم
وطنا اليوم-عمان:رصدت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية تراجعا لمعدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في العالم مع ارتفاع في الوفيات خلال اليوم الماضي.
في المقابل، شهد العالم خلال اليوم الماضي 5159 وفاة ناجمة عن كورونا بالمقارنة مع 3662 حالة في اليوم السابق، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 211159.
وأشارت الجامعة إلى أن عدد المتعافين تخطى 894 ألفا، بزيادة 28 ألفا خلال اليوم الأخير.
وتبقى الولايات المتحدة في صدارة الدول الأكثر تضررا بالفيروس مع نحو 990 ألف إصابة وأكثر من 65 ألف وفاة، فيما تجاوزت روسيا الصين أمس الاثنين من حيث عدد الإصابات وارتفعت إلى المرتبة التاسعة عالميا بتسجيل أكثر من 87 ألف إصابة.
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