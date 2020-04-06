 وطنا نيوز -تسجيل صورة متناقضة لمستجدات كورونا بالعالم
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تسجيل صورة متناقضة لمستجدات كورونا بالعالم
التاريخ : 28-04-2020 09:47:35 المشاهدات: 1574

وطنا اليوم-عمان:رصدت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية تراجعا لمعدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في العالم مع ارتفاع في الوفيات خلال اليوم الماضي.

وأشارت الجامعة، التي تعتبر مرجعا في تتبع حالات كورونا في العالم، إلى أن معدل الإصابات اليومية انخفض إلى 69,4 ألفا من 74 ألفا في اليوم السابق، وبلغت الحصيلة أكثر من 3 ملايين و41 ألف حالة.

في المقابل، شهد العالم خلال اليوم الماضي 5159 وفاة ناجمة عن كورونا بالمقارنة مع 3662 حالة في اليوم السابق، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 211159.

وأشارت الجامعة إلى أن عدد المتعافين تخطى 894 ألفا، بزيادة 28 ألفا خلال اليوم الأخير.

وتبقى الولايات المتحدة في صدارة الدول الأكثر تضررا بالفيروس مع نحو 990 ألف إصابة وأكثر من 65 ألف وفاة، فيما تجاوزت روسيا الصين أمس الاثنين من حيث عدد الإصابات وارتفعت إلى المرتبة التاسعة عالميا بتسجيل أكثر من 87 ألف إصابة.


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