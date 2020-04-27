مصر تسجل أعلى معدل وفيات يومي بفيروس كورونا‎

وطنا اليوم-عمان:يواصل فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 إيقاع المزيد من الوفيات والإصابات في عدد من الدول العربية، فيما احتلت الجزائر صدارة أعداد الوفيات عربيا.

وأعلنت السلطات السعودية الاثنين، ارتفاع إجمالي وفيات فيروس كورونا إلى 144 بعد تسجيل 5 حالات.

وقالت وزارة الصحة السعودية في بيان لها، إنها سجلت ألفا و289 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مؤكدة أن إجمالي الإصابات بلغت 18 ألفا و811، بينها 144 وفاة، وألفين و531 حالة تعاف.

السودان

سجلت وزارة الصحة السودانية الاثنين، حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لترتفع محصلة الوفيات إلى 22.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنها سجلت 38 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 275.

ووفق البيان ذاته، فإن من إجمالي الإصابات المذكورة حالات الوفيات إضافة إلى 21 حالة تعاف.

الجزائر

وارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في الجزائر إلى 425 حالة، عقب تسجيل وزارة الصحة الجزائرية 6 وفيات جديد بالفيروس، في وقت متأخر من مساء الأحد.

وأعلنت الوزارة عن ارتفاع الإصابات إلى 3 آلاف و382 حالة، بعد تسجيل 126 إصابة جديدة.

وبذلك، تتصدر الجزائر الدول العربية بأعداد الوفيات. ويعد معدل الوفيات من الإصابات مرتفعا في البلاد، إذ شكل نحو 12.5 بالمئة من المصابين، وهو ضعف المعدل العالمي البالغ 6.89 بالمئة، حتى صباح الاثنين.

ووفقا لوزارة الصحة الجزائرية، فإن ولاية البليدة جنوبي العاصمة، والتي تعتبر بؤرة فيروس كورونا في البلاد، لم تسجل الأحد ولأول مرة منذ ظهور فيروس كورونا أية إصابة جديدة.

وبحسب بيانات سابقة، سجلت ولاية بليدة وحدها 104 وفيات و749 إصابة، من إجمالي وفيات وإصابات كورونا في الجزائر.

تونس

من جانبها، سجلت وزارة الصحة التونسية، في بيان لها، 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا، مساء الأحد.

وقال البيان إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 949، بينها 38 وفاة و216 متعافيا.

سلطنة عمان

وقالت وزارة الصحة العُمانية، في بيان لها الاثنين، إنها سجلت 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى ألفين و49، بينها 10 وفيات و364 متعافيا.

البحرين

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية، في بيان لها الاثنين، عن تسجيل 24 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى ألفين و647.

ووفق إحصاء الوزارة، فإن إجمالي الإصابات بينها 8 وفيات و1189 متعافيا.

مصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الإثنين، تسجيل 248 إصابة جديدة، جميعهم مصريون، كما سجلت أعلى معدل يومي للوفيات بعد وفاة 20 حالة جديدة.

وقالت الوزارة في بيان: إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين هو 4782 حالة، من ضمنهم 1236 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و337 حالة وفاة.

وأضافت أنه تم خروج 60 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1236 حالة حتى اليوم.

وأوضحت أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1602 حالة، من ضمنهم الـ 1236 متعافيًا.

وشددت على أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.