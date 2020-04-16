|
3 قتلى بصواريخ إسرائيلية على دمشق
وطنا اليوم-عمان:قتل ثلاثة أشخاص وجرح 4 آخرون بينهم طفل، نتيجة سقوط صواريخ إسرائيلية على منازل في ريف العاصمة السورية دمشق.
وكان مصدر عسكري ذكر "أنه في تمام الساعة 55ر4 من فجر اليوم الاثنين أطلق الطيران الحربي الإسرائيلي من فوق جنوب لبنان مجموعة من الصواريخ باتجاه الأراضي السورية".
وأضاف "أن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لها وأسقطت غالبيتها".
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|