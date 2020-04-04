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غرامة فلكية لمن لا يرتدي الكمّامة في قطر
وطنا اليوم-عمان:أصدرت قطر مساء أمس الأحد قرارا يلزم المتسوقين والعملاء والموظفين في القطاعين الحكومي والخاص الذين تقتضي طبيعة عملهم تقديم خدمات للجمهور بارتداء الكمامات أثناء تأدية مهامهم، مشددة على ان مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال (55 ألف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين.
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