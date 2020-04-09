 وطنا نيوز -هل تسبب تصريح ترامب بوفاة أمريكي
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هل تسبب تصريح ترامب بوفاة أمريكي
التاريخ : 26-04-2020 09:17:23 المشاهدات: 1721

وطن اليوم - توفي رجل أمريكي بعد أن شرب منظف خزان الأسماك، معتقدًا أنه يمكنه الوقاية من فيروس كورونا.

وتناول غاري لينيوس وزوجته واندا، وهما في الستينيات من العمر “فوسفات الكلوروكين” بعد الخلط بينه وبين هيدروكسي كلوروكين، وهو دواء كان يصفه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب سابقًا كعلاج محتمل لفيروس كورونا، وفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية.

 

وتوفي غاري، مهندس ميكانيكي متقاعد ويعيش مع زوجته في أريزونا، تاركًا زوجته في حالة حرجة بعد تناول المادة الكيميائية السامة.

 

وقالت الزوجة واندا إنها شاهدت إحاطات متلفزة تحدث خلالها ترامب عن الفوائد المحتملة للكلوروكين


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