الرئيسية | عربي و دولي الحكومة السورية تُنهي العام الدراسي بسبب كورونا

وطنا اليوم-عمان:أعلنت دمشق الأحد إنهاء العام الدراسي لأكثر من أربعة ملايين تلميذ في المدارس والثانويات وترفيعهم إلى الصفوف العليا، باستثناء طلاب الشهادات الرسمية، في إطار تدابير مواجهة فيروس كورونا المستجد، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا).

وقرّرت الحكومة في جلستها الأسبوعية "نقل جميع طلاب الصفوف الانتقالية في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي إلى الصف الأعلى". وطلبت من وزارة التربية وضع خطة لتعويض الدروس مع بدء العام المقبل.

ولا يشمل القرار طلاب الشهادات الرسمية في المرحلتين الاعدادية والثانوية، والبالغ عددهم أكثر من 557 ألفاً وفق وزارة التربية.

وطالبت رئاسة الحكومة من وزارتي التربية والصحة "التنسيق لتحديد الموعد المناسب لإجراء الامتحانات" لهم واتخاذ الإجراءات المراعية لصحة الطلاب كزيادة عدد مراكز الامتحانات و"تحقيق التباعد المكاني" بين الطلاب في قاعات الامتحان.

في موازاة ذلك، يستمر تمديد تعليق دوام الجامعات والمعاهد إلى ما بعد عيد الفطر، أي بعد شهر من الآن.

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