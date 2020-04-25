الرئيسية | عربي و دولي انتقادات حاده توجه لوزيرة الإعلام فماذا فعلت

وطنا اليوم - انتشرت صور لوزيرة الاعلام منال عبد الصمد وهي تقوم بقياس المسافة بين مقاعد الصحافيين للتأكد من حمايتهم من الكورونا. وتعليقا، غرّد الإعلامي أنطوان سعد عبر حسابه على "تويتر" بالقول:" مزعج إقدام وزيرة الإعلام على قياس المسافة بين كراسي الصحافيين، فيه دعاية غير موفقة. توقعنا منها أكثر بكثير مما قدّمت حتى الآن، بالنظر إلى سيرتها الذاتية التي نُشرت غداة تعيينها في الوزارة

















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