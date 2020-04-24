مساعدات أمريكيا بقيمة 8 ملايين دولار للاردن لمواجهة كورونا

وطنا اليوم - قالت سفارة الولايات المتحدة في عمّان، إن الحكومة الأمريكية قدمت ما لا يقل عن 8 ملايين دولار مساعدات للأردن لمجابهة فيروس COVID-19 (كورونا) المستجد.

وأضافت السفارة، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، الثلاثاء، "يتضمن ذلك 6.5 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لدعم جهود الاستجابة COVID-19 لمساعدة اللاجئين في الأردن و1.5 مليون دولار كمساعدات للقطاع الصحي، والتي ستدعم إدارة الحالات لبناء القدرة على الصمود ووقف انتشار المرض، بالإضافة إلى زيادة جاهزية المختبرات لإجراء فحوص واسعة النطاق".

وأوضحت أن "الولايات المتحدة تقود دعم المانحين للحكومة الأردنية، وتنسيق المساعدة المنقذة للحياة وتحديد أولويات الاستثمارات للاستجابة السريعة الآن والتخطيط للمستقبل مع تطور تهديد فيروس كوفيد-19".

و"يبلغ إجمالي المساعدة الأمريكية للأردن في السنوات العشرين الماضية وحدها أكثر من 18.9 مليار دولار ، بما في ذلك أكثر من 1.8 مليار دولار من المساعدات الصحية. ان العلاقة بين امريكا والأردن والتي بنيت على مدى سبعة عقود، هي أقوى من أي وقت مضى، حيث نعمل معاً لمكافحة وباء كورونا"؛ وفقا للسفارة