1147 إصابة جديدة بـ كورونا في السعودية

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة الصحةالسعودية، اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2020، عن تسجيل 1147 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الأثنين .
وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 11631 حالة حتى الآن.
وقال متحدث وزارة الصحة : إجمالي الحالات في المملكة إلى ١١٦٣١ حالة، بينها ٩٨٨٢ حالة نشطة، منها ٨١ حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة.
وتابع : سجلنا ١٥٠ حالة تعافي جديدة في المملكة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء ١٦٤٠ حالة وتم تسجيل ٦ وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى ١٠٩ حالات.
وأضاف العبد العالي : ٨٦٨ حالة من حالات اليوم كانت من نتاج المسح النشط.
الإصابات الـ 1147 في المملكة بحسب المدن :
مكة المكرمة 305
المدينة المنورة 299
جدة 171
الرياض 148
الهفوف 138
الطائف 27
الجبيل 12
تبوك 10
خليص 8
بريدة 6
الدمام 5
المخواة 3
عنيزة 2
الهدا 2
عرعر 2
الظهران 2
محايل عسير 1
الجوف 1
القنفذة 1
القريات 1
سبت العلاية 1
القريع 1
الباحة 1