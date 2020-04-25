الرئيسية | عربي و دولي رئيس وزراء فلسطين يحرج المتحدث باسم حكومته: شيل أيدك من جيابك

وطنا اليوم-عمان:أحرج رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، المتحدث باسم حكومته إبراهيم ملحم، خلال المؤتمر الصحفي المباشر الذي عقد اليوم الاثنين، للإعلان عن إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا.

وخلال المؤتمر الصحفي قطع “اشتية” حديثه، وطالب المتحدث باسم حكومته برفع يديه من جيوبه، قائلاً له: شيل ايدك من جيابك”، الأمر الذي وضع ملحم في موقف محرج.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصرّف اشتية”، وانقسموا بين مؤيد اعتبر أن البروتوكل يفرض على “ملحم” إخراج يديه من جيوبه، ومعارض رآى خلاف ذلك وأن رئيس الحكومة تعمّد إحراج متحدّثها.

الصحافي محمد أبو حمدية انتقد ملاحظة اشتية، واعتبر أن الأولى هو توجيه هذه الملاحظة لوزراء "كانوا يلعبون بهواتفهم خلال الإيجاز الصحافي".

أما أمير داود، فقد اعتبر ملاحظة اشتية "استعراضية (..) وتكشف عن هشاشة استعراضات التضامن والشفافية والانفتاح".

ولاحقاً، عقّب رئيس الوزراء الفلسطينيّ على الضجة التي أثيرت بسبب تصرّفه مع “ملحم” وقال عبر حسابه في “فيسبوك”: “العلاقة التي تربطني بالمتحدث باسم الحكومة علاقة قديمة وفيها الكثير من الود والاحترام والتلقائية، وما جرى اليوم كان مبنياً على هذه العلاقة المتينة، والملاحظة تعكس الاحترام والثقة المتبادلة داخل الفريق الواحد، كما أنني أقدر عاليًا جهده وجهد جميع الذين يعملون لخدمة الوطن، وسنبقى جميعا الأوفياء لهذا الوطن”.

ويلقى ظهور “ملحم” قبولاً من قطاعات واسعة بين الفلسطينيين، منذ ظهور وباء كورونا، واعتماد الحكومة الفلسطينية عليه كمتحدثٍ باسمها في الافصاح عن أعداد المصابين، وتطورات المرض، حيث يخرج في إيجاز صباحيّ وآخر مسائي بهذا الخصوص .





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