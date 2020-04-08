الرئيسية | عربي و دولي السديس: استمرار غلق الحرمين برمضان.. التراويح لهؤلاء فقط

وطنا اليوم-عمان:أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبد الرحمن السديس، الاثنين، عن إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين، لكن دون مصلين، في ظل جائحة "كورونا".

وقال السديس، إنه تقرر إقامة صلاة التراويح في رمضان والتهجد بالحرمين الشريفين، مع استمرار تعليق حضور المصلين، بحسب الحساب الموثق لـ"رئاسة شؤون الحرمين" عبر توتير.

وقرر أيضا تعليق الاعتكاف في الحرمين خلال شهر رمضان.

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن السديس، أن صلاة التراويح في الحرمين الشريفين ستكون بحضور موظفي رئاسة شؤون الحرمين وعمال التعقيم فقط، لافتا إلى أن دعاء القنوت سيكون مختصرا، مركّزا على الابتهال إلى الله لإنهاء الوباء.

وكان الموقع الإلكتروني لصحيفة "سبق" (خاصة)، ذكر الاثنين أن السديس أكد إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين، مع استمرار تعليق حضور المصلين، و"أن تكون الصلاة 5 تسليمات (10 ركعات) فقط".

وكان مفتي عام السعودية، عبد العزيز آل الشيخ، أعلن الجمعة أن صلاتي التراويح والعيد ستقامان في البيوت هذا العام إذا استمر إغلاق المساجد بسبب "كورونا"، وفق الوكالة الرسمية للأنباء (واس).

وقررت هيئة كبار العلماء السعودية (دينية حكومية عليا)، في 18 آذار/ مارس الماضي، تعليق إقامة صلوات الجماعة والجمعة في مساجد المملكة، ضمن تدابير لمواجهة انتشار الفيروس، وهو إجراء اتخذته دول إسلامية عديدة.

وحتى مساء الاثنين، أصاب الفيروس في السعودية 10 آلاف و484 شخصا، بينهم 103 حالات وفيات، و1490 حالة تعاف.

وإجمالا، أصاب الفيروس أكثر من مليونين و466 ألف شخص بالعالم، توفى منهم ما يزيد على 169 ألفا، وتعافى أكثر من 644 ألفا، وفق موقع "worldmeter" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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