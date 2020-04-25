لماذا رفع ترمب صورته خلال المؤتمر الصحفي اليومي

وطنا اليوم-عمان:فاجئ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاثنين، الحضور خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة بشأن فيروس كورونا المستجد برفع صوره له.

وخلال المؤتمر الصحفي، رفع ترمب مقالا من مجلة "ناشيونال ريفيو" المحافظة يحمل صورته، وهي تنتقد وسائل الإعلام الأمريكية وتدافع عن رد الرئيس الأميركي على طلبات الولايات الأخرى بشأن أجهزة التنفس الصناعي.

كما هاجم ترمب وسائل إعلام أميركية في بداية المؤتمر لأنهم لم يدعموه في مواقفه وإجراءاته للحد من تنفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد.

ويعد المؤتمر الصحفي اليومي لترمب ساحة من السجال بينه وبين وسائل الإعلام الأميركية، فتارة يهاجم صحفيين ومرات أخرى يتلقى هجوما بشأن سياساته.

إلا أن الرئيس الأميركي لا يتوانى عن مهاجمة وسائل الإعلام الأميركية، واصفا إياها بأنها "كاذبة" ولا تنقل كل الحقيقة.